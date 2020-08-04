Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2020
 
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Зета-Джонс рассказала, какой косметике отдает предпочтение

По словам американской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс, для нее важно, чтобы косметика, которой она пользуется, не тестировалась на животных.

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Зета-Джонс отдает предпочтение косметике, во время тестирования которой не были использованы животные
Зета-Джонс отдает предпочтение косметике, во время тестирования которой не были использованы животные
Фото: ЕРА

Американская актриса Кэтрин Зета-Джонс на своей странице в Instagram обнародовала фото со своей собачкой по кличке Тейлор. 

С помощью этого снимка актриса обратила внимание на то, что пользуется косметикой, которая не тестируется на животных. 

"Для меня это очень важно", – подчеркнула актриса. 

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".

Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).

Ранее Зета-Джонс показывала, как Тейлор слизывает с ее лица косметическое масло

Теги: Кэтрин Зета-Джонс, актриса, макияж
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