Зета-Джонс станцевала чечетку. Поклонники актрисы вспомнили ее фламенко в "Маске Зорро"

Американская актриса Кэтрин Зета-Джонс в трико станцевала перед зеркалом чечетку. Видеозапись танца она обнародовала в Instagram, посвятив публикацию Международному дню чечетки.
"Вы так талантливы", – оценили чечетку в исполнении актрисы фолловеры.
"Люблю смотреть, как вы танцуете", – прокомментировали видео подписчики.
"Как красиво. Напомнили о фильме "Маска Зорро", – написали поклонники актрисы.
В фильме "Маска Зорро", который вышел на экраны в 1988 году, Зета-Джонс в роли главной героини Елены исполняет фламенко под народную мексиканскую мелодию El Sombrero Blanco.
Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".
Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом.
Международный день чечетки ежегодно отмечается во многих странах мира 25 мая. Праздник был учрежден в 1989 году по инициативе президента США Джорджа Буша – старшего.