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26 мая, 2020
 
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Зета-Джонс станцевала чечетку. Поклонники актрисы вспомнили ее фламенко в "Маске Зорро"

Международный день чечетки ежегодно отмечается 25 мая. Американская актриса Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала характерные танцевальные движения перед зеркалом, удивив поклонников мастерством.

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В фильме "Маска Зорро" Зета-Джонс танцевала фламенко
В фильме "Маска Зорро" Зета-Джонс танцевала фламенко
Фото: ЕРА

Американская актриса Кэтрин Зета-Джонс в трико станцевала перед зеркалом чечетку. Видеозапись танца она обнародовала в Instagram, посвятив публикацию Международному дню чечетки.

"Вы так талантливы", – оценили чечетку в исполнении актрисы фолловеры.

"Люблю смотреть, как вы танцуете", – прокомментировали видео подписчики.

"Как красиво. Напомнили о фильме "Маска Зорро", – написали поклонники актрисы.

В фильме "Маска Зорро", который вышел на экраны в 1988 году, Зета-Джонс в роли главной героини Елены исполняет фламенко под народную мексиканскую мелодию El Sombrero Blanco.

ВИДЕО
Видео: Kinru / YouTube

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".

Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом.

Международный день чечетки ежегодно отмечается во многих странах мира 25 мая. Праздник был учрежден в 1989 году по инициативе президента США Джорджа Буша – старшего.

Теги: Великобритания, Кэтрин Зета-Джонс, актриса, танец
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