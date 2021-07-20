"Стильная" Зета-Джонс позировала в прозрачной одежде, полулежа на лестнице

На заглавном фото актриса в черных брюках и прозрачной футболке, надетой на топ, позирует на лестнице в непринужденной позе. На втором снимке она в полный рост демонстрирует спортивный костюм.
"Некоторые из моих любимых вещей из моей новой коллекции спортивной одежды. Какой наряд вам больше нравится?" – подписала фото Зета-Джонс.
"Красиво и стильно", – оценили оба образа фолловеры.
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Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".
Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).