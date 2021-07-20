"Стильная" Зета-Джонс позировала в прозрачной одежде, полулежа на лестнице

На заглавном фото актриса в черных брюках и прозрачной футболке, надетой на топ, позирует на лестнице в непринужденной позе. На втором снимке она в полный рост демонстрирует спортивный костюм.

"Некоторые из моих любимых вещей из моей новой коллекции спортивной одежды. Какой наряд вам больше нравится?" – подписала фото Зета-Джонс.

"Красиво и стильно", – оценили оба образа фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)