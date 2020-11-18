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18 ноября, 2020
 
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"Какой же волшебной была ночь". Зета-Джонс и Дуглас отмечают 20-летие семейной жизни

По словам британской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс, она уже прожила в браке с мужем – американским актером Майклом Дугласом 7304 дня.

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Супруги прожили вместе 20 лет
Супруги прожили вместе 20 лет
Фото: ЕРА

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс 18 ноября, в годовщину бракосочетания с американским актером Майклом Дугласом, разместила в Instagram видеоколлаж, созданный из архивных фото, снятых в разные периоды их семейной жизни.

"20 лет назад в этот день мы с Майклом поженились. Какой же чудесной была волшебная ночь. И спустя 7304 дня я люблю тебя так же, как любила тогда. Спасибо за любовь и смех", – подписала она ролик.

Дуглас и Зета-Джонс поженились в ноябре 2000 года. В браке у пары родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003). В 2013 году Дуглас заявил о намерении расторгнуть брак с матерью своих детей, но супругам удалось наладить отношения. 

Дуглас старше супруги ровно на 25 лет – они родились в один день, 25 сентября.

Теги: дети, семья, Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс
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