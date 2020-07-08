"Я очень по ней скучаю". 75-летний Дуглас показал могилу матери

75-летний американский актер Майкл Дуглас на своей странице в Instagram обнародовал снимок, на котором запечатлена могила его матери – американской актрисы Дианы Дуглас.
"В минувшие выходные исполнилось пять лет, как умерла моя мать. Я очень по ней скучаю", – подписал фото Дуглас.
"Там все выглядит умиротворенно. Не думаю, что когда-нибудь вам удастся смириться с потерей матери. Примите соболезнования", – поддержали актера его поклонники.
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This past weekend marked the 5th anniversary of my Mother’s passing. I miss her very much
Диана Дуглас умерла 3 июля 2015 года в возрасте 92 лет. Дуглас снялась более чем в 60 телевизионных сериалах и шоу, а также в 22 художественных фильмах.
Отец Майкла Дугласа Кирк Дуглас пережил свою супругу на 4,5 года. Он скончался 5 февраля 2020 года в возрасте 103 лет и был похоронен 7 февраля в Лос-Анджелесе.