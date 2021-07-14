"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой

Актриса, склонившись над телефоном, показала, как можно высушить волосы без фена, – она энергично потрясла телом над камерой, взбивая при этом волосы пальцами.
"Нет фена? Не проблема", – подписала она видео.
"Сумасшедшая и красивая", – оценили ролики поклонники артистки.
"Ого, вы выглядите потрясающе даже в перевернутом виде", – написали подписчики.
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Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".
Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).