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14 июля, 2021
 
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"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой

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Зета-Джонс может высушить волосы и без фена
Зета-Джонс может высушить волосы и без фена
Фото: catherinezetajones / Instagram

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс 14 июля поделилась с поклонниками в Instagram роликом, на котором запечатлена в черном слитном купальнике с декольте во время сушки волос.

Актриса, склонившись над телефоном, показала, как можно высушить волосы без фена, – она энергично потрясла телом над камерой, взбивая при этом волосы пальцами.

"Нет фена? Не проблема", – подписала она видео.

"Сумасшедшая и красивая", – оценили ролики поклонники артистки.

"Ого, вы выглядите потрясающе даже в перевернутом виде", – написали подписчики.

Контекст:

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".

Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).

Теги: Кэтрин Зета-Джонс, актриса, прическа, ролик
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