"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой

Зета-Джонс может высушить волосы и без фена Фото: catherinezetajones / Instagram

Актриса, склонившись над телефоном, показала, как можно высушить волосы без фена, – она энергично потрясла телом над камерой, взбивая при этом волосы пальцами.

"Нет фена? Не проблема", – подписала она видео.

"Сумасшедшая и красивая", – оценили ролики поклонники артистки.

"Ого, вы выглядите потрясающе даже в перевернутом виде", – написали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)