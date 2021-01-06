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06 января, 2021
 
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"Напоминание, что настоящая любовь существует". Зета-Джонс обнародовала романтичное фото поцелуя с Дугласом

51-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс и 76-летний американский актер Майкл Дуглас в ноябре 2021 года отметили 20-летие совместной жизни.

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Дуглас и Зета-Джонс поженились в 2000 году
Дуглас и Зета-Джонс поженились в 2000 году
Фото: ЕРА

51-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс 5 января разместила в Instagram совместное фото с мужем – 76-летним американским актером Майклом Дугласом.

Пара запечатлена в момент поцелуя на берегу океана во время заката солнца.

"Я не могу иначе выразить свою любовь, кроме как поцелуем. Уильям Шекспир", – подписала снимок актриса.

"Истинная, настоящая любовь", – отреагировали на снимок фолловеры.

"Спасибо за красивое напоминание, что настоящая любовь существует", – поблагодарили актрису фаны.

"Пример для подражания", – написали пользователи сети.

Дуглас и Зета-Джонс поженились в ноябре 2000 года – в ноябре 2020 года супруги отметили 20-летие семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003). В 2013 году Дуглас заявил о намерении расторгнуть брак с матерью своих детей, но супругам удалось наладить отношения. 

Дуглас старше супруги ровно на 25 лет – они родились в один день, 25 сентября.

Теги: свадьба, Уильям Шекспир, актер, Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс, поцелуй
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