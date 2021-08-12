Зета-Джонс в бикини "смешно и прикольно" покрутила бедрами перед камерой

Звезда энергично вертела бедрами, стараясь удержать круг на талии. Во время выполнения упражнения она сперва развела руки в стороны, а затем сложила их перед грудью.

"Я кручу", – подписала она ролик.

"Смешно и прикольно", – оценили видео подписчики.

Контекст:

Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".

Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).