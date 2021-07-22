"Вы так сексуально выглядите", "Кто фотографировал?", "Думаю, он упал в обморок". Зета-Джонс снялась голой в душе

Актриса позирует в кадре, стоя боком к объективу. Фотограф запечатлел знаменитость до пояса.
"Когда я начала принимать душ с макияжем? Думаю, когда делала это с фотографом", – подписала она снимок.
"Вы так сексуально выглядите", – отреагировали подписчики.
"Кто фотографировал?" – интересуются фолловеры.
"Насчет фотографа. Где он? Я думаю, он упал в обморок", – предположили поклонники актрисы.
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Зета-Джонс родилась в 1969 году в Великобритании. Кинодебют актрисы состоялся в 1987 году, а спустя шесть лет Зета-Джонс получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго".
Актриса замужем за коллегой Майклом Дугласом. Пара поженилась в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).