"Вы так сексуально выглядите", "Кто фотографировал?", "Думаю, он упал в обморок". Зета-Джонс снялась голой в душе

Зета-Джонс: Когда я начала принимать душ с макияжем? Думаю, когда делала это с фотографом Фото: catherinezetajones / Instagram

Актриса позирует в кадре, стоя боком к объективу. Фотограф запечатлел знаменитость до пояса.

"Когда я начала принимать душ с макияжем? Думаю, когда делала это с фотографом", – подписала она снимок.

"Вы так сексуально выглядите", – отреагировали подписчики.

"Кто фотографировал?" – интересуются фолловеры.

"Насчет фотографа. Где он? Я думаю, он упал в обморок", – предположили поклонники актрисы.

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