Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2022
 
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Наталья Кличко: Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана

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Кличко: Женщины, пришло наше время подняться и вместе встать на защиту прав женщин, мира и свободы
Кличко: Женщины, пришло наше время подняться и вместе встать на защиту прав женщин, мира и свободы
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель и певица Наталья Кличко 28 сентября в Instagram опубликовала пост в поддержку иранских женщин.

"Я украинка, я знаю, что такое свобода! Я солидарна с женщинами Ирана за их храбрость и мужество, за их голоса, которые раздаются, чтобы говорить правду., защитить свободы и права женщин. Они высказываются за всех тех женщин, которые не могу сейчас говорить... Не будьте равнодушными. Женщины, пришло наше время подняться и вместе встать на защиту прав женщин, мира и свободы", – заявила она.

Контекст:

В Иране проходят протесты, которые начались после смерти 22-летней студентки Махсы Амини – она 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов, а через три дня скончалась. 17 сентября Амини похоронили. Как пишет Reuters, это курдская женщина, ее избиение произошло на фоне подавления прав женщин в Иране. Смерть 22-летней студентки вызвала протесты против ограничений свобод в Иране, жестких правил ношения одежды. Также митингующие недовольны ослаблением экономики, пострадавшей от санкций. 

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

Теги: Виталий Кличко, Иран, протесты, Наталья Кличко, женщины, певица, модель, украинки
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