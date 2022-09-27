Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком

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Дочь Кличко и Панеттьери родилась в 2014 году
Дочь Кличко и Панеттьери родилась в 2014 году
Фото: ЕРА

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мать их общей дочери Кайи Евдокии, 33-летняя американская актриса Хайден Панеттьери 27 сентября приняла участие в шоу Red Table Talk на Facebook Watch.

В разговоре с ведущими актриса рассказала, как была вынуждена подписать документы о передаче права полной опеки над дочерью ее отцу. Она назвала это "самым душераздирающим моментом, который ей когда-либо приходилось переживать".

Панеттьери призналась, что ее очень расстроило, каким образом все это было сделано. По словам знаменитости, она бы иначе отреагировала, если бы могла накануне обсудить предстоящее подписание документов с ее отцом.

"Я собиралась заняться собой, я собиралась вылечиться, а когда станет лучше, она сможет прийти ко мне, и я смогу провести с ней время, но этого не произошло", – отметила актриса.

Летом 2022 года она призналась, что в прошлом в течение восьми месяцев лечилась от наркотической и алкозависимости. По словам Панеттьери, наркотические вещества она начала употреблять с 15 лет, прекратив прием этих стимуляторов, когда была беременной, но после рождения дочери Кайи сорвалась.

Употребление алкоголя актриса скрывала от Кличко, но их отношения портились. Актриса рассказала, что тогда решила отправить дочь к ее отцу в Киев. Она отметила, что для нее это было тяжело, но чтобы быть хорошей матерью, пришлось отпустить ребенка.

https://www.facebook.com/redtabletalk/videos/1304201717082555/

Контекст:

Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. Для каждого из родителей она стала первенцем.

В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

Теги: Владимир Кличко, Хайден Панеттьери, дети, семья, стимуляторы
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