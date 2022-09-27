Мать единственной дочери Владимира Кличко рассказала, как подписала документы о передаче ему права полной опеки над ребенком

В разговоре с ведущими актриса рассказала, как была вынуждена подписать документы о передаче права полной опеки над дочерью ее отцу. Она назвала это "самым душераздирающим моментом, который ей когда-либо приходилось переживать".

Панеттьери призналась, что ее очень расстроило, каким образом все это было сделано. По словам знаменитости, она бы иначе отреагировала, если бы могла накануне обсудить предстоящее подписание документов с ее отцом.

"Я собиралась заняться собой, я собиралась вылечиться, а когда станет лучше, она сможет прийти ко мне, и я смогу провести с ней время, но этого не произошло", – отметила актриса.

Летом 2022 года она призналась, что в прошлом в течение восьми месяцев лечилась от наркотической и алкозависимости. По словам Панеттьери, наркотические вещества она начала употреблять с 15 лет, прекратив прием этих стимуляторов, когда была беременной, но после рождения дочери Кайи сорвалась.

Употребление алкоголя актриса скрывала от Кличко, но их отношения портились. Актриса рассказала, что тогда решила отправить дочь к ее отцу в Киев. Она отметила, что для нее это было тяжело, но чтобы быть хорошей матерью, пришлось отпустить ребенка.