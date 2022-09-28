"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео

Артистка получила картину в подарок от украинских защитников.
"Я поражена! Какие среди наших защитников есть талантливые люди! Очень хорошая и искусная работа. Как же мне приятно", – прокомментировала видео Могилевская.
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Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004-м Могилевская получила звание народной артистки Украины.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка занимается волонтерской деятельностью, а также с июня выступает с моноспектаклем "Я вдома".