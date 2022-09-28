"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео

Артистка получила картину в подарок от украинских защитников.

"Я поражена! Какие среди наших защитников есть талантливые люди! Очень хорошая и искусная работа. Как же мне приятно", – прокомментировала видео Могилевская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)