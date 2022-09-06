"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова

"Этот лагерь – невероятный. И отдых, и настроение, и поддержка, и еще и обучение тому, как разбираться, общаться с детьми. То, что делает Фонд Рината Ахметова, очень важно. И я счастлива приобщиться, потому что дети – моя тема", – цитирует артистку команда Фонда.

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Контекст:

Фонд Рината Ахметова в течение 17 лет оказывает поддержку детям, способствуя национальному усыновлению, а также помогая семьям опекунов, приемным семьям и детским домам семейного типа. Более 10 тыс. детей были усыновлены украинцами благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству нет".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину работа Фонда в этом направлении стала особенно актуальной.