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06 сентября, 2022
 
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"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова

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Могилевская: Этот лагерь невероятный
Могилевская: Этот лагерь – невероятный
Фото предоставлено командой Фонда Рината Ахметова

Украинская певица Наталья Могилевская посетила тренинг для опекунов, организованный психологами Фонда Рината Ахметова во время второй смены в летнем лагере в Мукачево в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето детям Украины". Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

"Этот лагерь – невероятный. И отдых, и настроение, и поддержка, и еще и обучение тому, как разбираться, общаться с детьми. То, что делает Фонд Рината Ахметова, очень важно. И я счастлива приобщиться, потому что дети – моя тема", – цитирует артистку команда Фонда. 

Контекст:

Фонд Рината Ахметова в течение 17 лет оказывает поддержку детям, способствуя национальному усыновлению, а также помогая семьям опекунов, приемным семьям и детским домам семейного типа. Более 10 тыс. детей были усыновлены украинцами благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству нет".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину работа Фонда в этом направлении стала особенно актуальной.

Теги: Ринат Ахметов, Фонд Рината Ахметова, дети, Наталья Могилевская, певица, лагерь
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