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02 сентября, 2022
 
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"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Амосова: Мы все живы, а остальное отстроим
Амосова: Мы все живы, а остальное отстроим
Фото: Катерина Амосова / Facebook

Доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, дочь легендарного врача и ученого Николая Амосова Екатерина Амосова вместе со своей семьей 35 дней провела в оккупированном Ирпене под обстрелами. На ее попечении был приют с 80 кошками, за которыми они присматривали. Свою историю она рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По словам Амосовой, ее семья не очень верила в полномасштабное вторжение, но на всякий случай сделали запасы еды и топлива, а когда город оказался в оккупации, покинуть его уже не могли.

"Это война. Мы понимали, что мы здесь в заложниках", – говорит Амосова.

Выехать из Ирпеня они смогли после освобождения города, выезжали вместе с соседями на нескольких машинах  Амосовы отправились в Берлин (Германия) по приглашению знакомых. 

Часть животных семья взяла с собой, а часть оставила в городе на попечении родственницы, которая обязалась за ними ухаживать.

"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами", – рассказала доктор. Это были животные, которых они взяли на передержку, а по пути вернули волонтерам.

Амосова признается, что в результате обстрелов города лишилась недавно открытой собственной клиники  дом, в котором она была расположена, оказался разрушенным.

"Мне не жалко. Мы все живы, а остальное отстроим. Я верю в справедливость, что добро побеждает, но на это может уйти много времени и прольется много крови. Я и мы все кланяемся ВСУ", – подытожила она.

Амосова подчеркнула, что "на самом деле война началась восемь лет назад".

"Но киевляне и я, к сожалению, осознали это, когда она подошла к Киеву", – отметила доктор.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 30 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, Ирпень, война России против Украины, Екатерина Амосова
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