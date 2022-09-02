"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Амосова: Мы все живы, а остальное отстроим Фото: Катерина Амосова / Facebook

По словам Амосовой, ее семья не очень верила в полномасштабное вторжение, но на всякий случай сделали запасы еды и топлива, а когда город оказался в оккупации, покинуть его уже не могли.

"Это война. Мы понимали, что мы здесь в заложниках", – говорит Амосова.

Выехать из Ирпеня они смогли после освобождения города, выезжали вместе с соседями на нескольких машинах – Амосовы отправились в Берлин (Германия) по приглашению знакомых.

Часть животных семья взяла с собой, а часть оставила в городе на попечении родственницы, которая обязалась за ними ухаживать.

"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами", – рассказала доктор. Это были животные, которых они взяли на передержку, а по пути вернули волонтерам.

Амосова признается, что в результате обстрелов города лишилась недавно открытой собственной клиники – дом, в котором она была расположена, оказался разрушенным.

"Мне не жалко. Мы все живы, а остальное отстроим. Я верю в справедливость, что добро побеждает, но на это может уйти много времени и прольется много крови. Я и мы все кланяемся ВСУ", – подытожила она.

Амосова подчеркнула, что "на самом деле война началась восемь лет назад".

"Но киевляне и я, к сожалению, осознали это, когда она подошла к Киеву", – отметила доктор.

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