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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 3,6 млн семей

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За август энергетики ДТЭК вернули свет 344 тыс. семей, которые остались без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях
За август энергетики ДТЭК вернули свет 344 тыс. семей, которые остались без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях
Фото: dtek.com

С начала полномасштабного вторжения России в Украину энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова при поддержке ВСУ вернули свет для 3,6 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Об этом говорится в сообщении компании.

Только за август энергетики ДТЭК вернули свет 344 тыс. семей, оставшимся без электроснабжения из-за обстрелов в 588 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, которые больше всего страдают от вражеских обстрелов. В частности, на Донбассе в августе энергетики вернули свет более 271 тыс. семей в 413 населенных пунктах.

Кроме того, энергетики регулярно восстанавливают разрушенные обстрелами электросети Днепропетровской области, сообщили в компании.

"Чаще от вражеских ударов страдают Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы. В августе энергетикам пришлось восстанавливать свет почти для 72 тыс. семей в 174 населенных пунктах области. С начала полномасштабного вторжения электроснабжение вернули почти 127 тыс. домохозяйств", – отметили в ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины
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