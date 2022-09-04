Фонд Рината Ахметова передал 3600 продуктовых наборов в Донецкую область

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.
Всего Фонд уже передал в регион более 90 тыс. продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области.