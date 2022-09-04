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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова передал 3600 продуктовых наборов в Донецкую область

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова передал Донецкой области очередной гуманитарный груз – более 3,6 тыс. продуктовых наборов будут распределены среди жителей Краматорского и Покровского районов, Очеретинской и Новогродовской общин. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

Всего Фонд уже передал в регион более 90 тыс. продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области.

Теги: Донецкая область, продукты, Краматорск, помощь, Фонд Рината Ахметова, Очеретино, Покровск
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