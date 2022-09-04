Фонд Рината Ахметова передал 3600 продуктовых наборов в Донецкую область

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

Всего Фонд уже передал в регион более 90 тыс. продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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