У украинского детского дома семейного типа за границей забрали 13 детей, с семьей на связи Фонд Рината Ахметова

Письмо о сложившейся ситуации от Гридиных программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" получила в августе. Они рассказали, как в начале марта в Мариуполе исчезли связь, свет, газ, вода. В те дни город постоянно бомбили и уехать не удалось, но 20 марта в кухню попал снаряд, семья успела спастись, но погибла их любимая кошка. Тогда родители приняли решение выехать через оккупированную РФ территорию Украины в Россию, затем в Беларусь, а оттуда – в Польшу. Украинские службы по делам детей советовали им добраться до ближайшей страны ЕС.

Семью разместили во Вроцлаве, в фонде Przystanek Rodzina. Гридиным все понравилось, но некоторые моменты удивляли – они рассказывают, что в комнатах и санузлах не было замков и представитель фонда могла зайти когда угодно. Однажды семье предложили стать польским детским домом семейного типа. Гридины отказались, так как все дети – граждане Украины и семья не планировала долго быть в Польше. После отказа, заявляет пара, начались проблемы.

"Психолог, посещавшая нашу семью, вдруг заявила, что фондам не нравятся наши методы воспитания и, если мы не изменим это, детей заберут. Это было как обухом по голове. Мы спросили, что же такого мы делаем?" – рассказал Максим.

Родителям поставили условия пребывания детей в интернете, прогулок и посещений психолога. После того как дочь ударилась рукой, синяк увидел врач и заявил, что девочку избивают дома. После его заявления приехала полиция, на отца надели наручники и увезли в СИЗО, где, по его словам, унижали. Людмила нашла через интернет адвоката, а когда вернулась от него, ее тоже забрали в СИЗО, несмотря на то, что в семье есть совсем маленькие дети.

Через несколько суток родителей отпустили в фонд, но детей там уже не было – ни приемных, ни биологических. Забрали и двух приемных детей мамы Людмилы, тоже проживавшей с ними. Семья обращалась к консулу, в Национальную сервисную службу, в службу по делам детей в Украине, писала о ситуации в соцсетях. Благодаря адвокату детей Гридины могут видеть раз в неделю.

"Иногда в отчаянии я думаю, что, может, нам лучше было остаться в Мариуполе... Спасти детей от обстрелов в Украине, чтобы у нас их вот так безосновательно, с невероятным унижением забрали в Польше?" – признается Людмила.

Украинские службы по делам детей уверяют, что делают все возможное, чтобы помочь семье. Первое заседание суда прошло 1 сентября, на нем заслушали показания директора интернатного учреждения (положительные по отношению к родителям), однако больше пока ничего не произошло. Адвокат предполагает, что ситуация может затянуться на месяцы, а дети в это время будут оставаться в интернатах. В Фонде Рината Ахметова заявили, что внимательно следят за историей семьи и поддерживают с ней связь. Также представители Фонда пообщались с соседями, которые жили вместе с Гридиными в Польше, и опубликовали их рассказ.