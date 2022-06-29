"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео

Во время спектакля Могилевская исполняла песни из своего репертуара и читала военные стихотворения украинского поэта Юрия Рыбчинского Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Во время спектакля артистка исполняла песни из своего репертуара и читала военные стихотворения украинского поэта Юрия Рыбчинского.

"Моноспектакль был глотком свежего воздуха, это спектакль, в котором раскрылся весь спектр эмоций, которые испытывает каждый человек сейчас – ненависть, злость, боль, уныние, разочарование, вера и любовь, – написал Зибров. – Наташа, ты настолько эмпатична, в тебе столько энергии, творческого порыва. В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез, так глубоко ты заглянула в душу каждого. Я поздравляю тебя с дебютом и уверен, что в конце этого моноспектакля мы скоро услышим песню нашей Победы".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov)