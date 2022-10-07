"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом

На снимке ребенок запечатлен улыбающимся и показан крупным планом.

"Иом-кипур в компании шестимесячного младенца не оставляет шанса ни на чувство голода, ни на чувство жажды, вообще ни на какие чувства. Не помню, чтобы пост проходил легко и незаметно (sic!) настолько. Впрочем, усталость смертельная в конце дня присутствует, но с "трудом души" она не связана никак", – написала она.

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"Какое чудо! Вот это малыш!" – прокомментировала подписчица shams_regina.

Контекст:

Иом-кипур – самый важный праздник в иудаизме, день поста, покаяния и отпущения грехов.

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

Сын Эйтан родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В начале сентября 2022 года российское министерство юстиции внесло Макаревича в список "иностранных агентов".