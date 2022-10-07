Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
Новости

"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года
Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Супруга 68-летнего фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, 38-летняя израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 6 октября разместила в Instagram фото их полугодовалого сына Эйтана.

На снимке ребенок запечатлен улыбающимся и показан крупным планом.

"Иом-кипур в компании шестимесячного младенца не оставляет шанса ни на чувство голода, ни на чувство жажды, вообще ни на какие чувства. Не помню, чтобы пост проходил легко и незаметно (sic!) настолько. Впрочем, усталость смертельная в конце дня присутствует, но с "трудом души" она не связана никак", – написала она.

"Какое чудо! Вот это малыш!" – прокомментировала подписчица shams_regina.

Контекст:

Иом-кипур – самый важный праздник в иудаизме, день поста, покаяния и отпущения грехов.

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

Сын Эйтан родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В начале сентября 2022 года российское министерство юстиции внесло Макаревича в список "иностранных агентов".

Теги: Израиль, Андрей Макаревич, дети, Тель-Авив, Машина времени, ребенок, фото, Эйнат Кляйн, жена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
Дмитрий ГОРДОН
  Латынина: Путин влип, ему конец
  Латынина: Путин влип, ему конец
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Анита Луценко отправилась в паломничество
Анита Луценко отправилась в паломничество
Осадчая показала младшего брата
Осадчая показала младшего брата
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
Эд Ширан запел на французском
Эд Ширан запел на французском
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
"Это не твоя страна". Кинг от имени всего мира призвал РФ убраться из Украины. Министерство обороны Украины прокомментировало
"Это не твоя страна". Кинг от имени всего мира призвал РФ убраться из Украины. Министерство обороны Украины прокомментировало
"Фунты собираю домой". Тоня Матвиенко озвучила размер пособия, которое получает в Великобритании вместе с дочерью
"Фунты собираю домой". Тоня Матвиенко озвучила размер пособия, которое получает в Великобритании вместе с дочерью
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото
"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны
"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны
"Чуть не сбил ему голову", "Тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу". 56-летний Тайсон показал тренировку в ринге. Видео
"Чуть не сбил ему голову", "Тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу". 56-летний Тайсон показал тренировку в ринге. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 