"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию

Слепаков на концерте в Рамат-Авиве, состоявшемся 3 октября сообщил, что с ним репатриировалась и его 92-летняя бабушка, а родители сделали это ранее.

По словам Слепакова, в израильском консульстве в Москве ему сказали, что аудиенции предстоит ждать около года. После этого музыкант обратился к знакомым, но и там, как отметил он, сказали ждать.

Слепаков признался, что в период ожидания ему звонили с незнакомых номеров, "посылали в самые отдаленные места и грозили членовредительством".

Сейчас семья музыканта живет в Тель-Авиве.