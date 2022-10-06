"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию

Слепаков на концерте в Рамат-Авиве, состоявшемся 3 октября сообщил, что с ним репатриировалась и его 92-летняя бабушка, а родители сделали это ранее.
По словам Слепакова, в израильском консульстве в Москве ему сказали, что аудиенции предстоит ждать около года. После этого музыкант обратился к знакомым, но и там, как отметил он, сказали ждать.
Слепаков признался, что в период ожидания ему звонили с незнакомых номеров, "посылали в самые отдаленные места и грозили членовредительством".
Сейчас семья музыканта живет в Тель-Авиве.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Слепаков осудил российскую агрессию. В апреле российские СМИ писали, что Слепаков был замечен в Израиле.
Музыкант в октябре в новой песне высмеял президента РФ Владимира Путина, угрожающего ядерным ударом.