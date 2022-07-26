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26 июля, 2022
 
Новости

"Хорошее распределение обязанностей в семье". Макаревич рассказал, что делала его жена, пока он мыл посуду

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Макаревич рассказал о гармонии в семье с Кляйн
Макаревич рассказал о гармонии в семье с Кляйн
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

68-летний лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, осудивший военную агрессию РФ против Украины и переехавший в Израиль, 24 июля в Facebook рассказал, как он и его супруга, 38-летняя бизнесвумен Эйнат Кляйн провели утро воскресенья.

"Воскресенье. Утро. Мою посуду. Жена пошла в тир тренировать скоростную стрельбу из [пистолета] Glock. Гармония!" – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid02jEtuk6UbwigHU8UBhSDB5ULAZt2PuKfvnvXX2WzCX9nJ9eb1twimV91QhVB2NQpJl

"А могла бы пострелять по тарелочкам!" – заметила подписчица Татьяна Хохрина

"Хорошее распределение обязанностей в семье", – написал подписчик Станислав Иванов.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

У пары есть сын Эйтан. Он родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Израиль, Андрей Макаревич, семья, музыкант, Эйнат Кляйн, жена
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