"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином

Макаревич и Кляйн поженились в 2019 году Фото: _einatklein_ / Instagram

"С одной стороны – можно выдыхать и предвкушать следующее в Иерусалиме, с другой – даже как-то грустно, ведь было так здорово! Большое спасибо всем, кто пришел, всем, кто разделил с нами радость вечера, его атмосферу и вайб", – написала она.

Кляйн рассказала, что они с супругом решили устроить арт-перфоманс – создание художественного полотна на глазах у собравшихся. На картине Макаревич изобразил котов с бокалами вина.

"При этом, как в любой импровизации, невозможно было знать, каким точно будет конечный результат, и тем интереснее и более захватывающим был сам процесс", – отметила она.

Кляйн добавила, что они с Макаревичем устроили аукцион, на котором продали картину. Средства они передали израильскому благотворительному фонду "Шанс на жизнь", который курирует детей с тяжелыми онкологическими заболеваниями.