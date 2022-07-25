Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2022
 
Новости

"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макаревич и Кляйн поженились в 2019 году
Макаревич и Кляйн поженились в 2019 году
Фото: _einatklein_ / Instagram

Супруга фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 20 июля в Instagram показала, как они с супругом провели винную дегустацию.

"С одной стороны – можно выдыхать и предвкушать следующее в Иерусалиме, с другой – даже как-то грустно, ведь было так здорово! Большое спасибо всем, кто пришел, всем, кто разделил с нами радость вечера, его атмосферу и вайб", – написала она.

Кляйн рассказала, что они с супругом решили устроить арт-перфоманс – создание художественного полотна на глазах у собравшихся. На картине Макаревич изобразил котов с бокалами вина.

"При этом, как в любой импровизации, невозможно было знать, каким точно будет конечный результат, и тем интереснее и более захватывающим был сам процесс", – отметила она.

Кляйн добавила, что они с Макаревичем устроили аукцион, на котором продали картину. Средства они передали израильскому благотворительному фонду "Шанс на жизнь", который курирует детей с тяжелыми онкологическими заболеваниями.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

6 апреля 2022 года стало известно о рождении их сына Эйтана. Ребенок родился 30 марта того же года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Израиль, Андрей Макаревич, аукцион, вино, картина, Машина времени, музыкант, Эйнат Кляйн, картины, жена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
Алеся БАЦМАН
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
Дмитрий ГОРДОН
Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача
Глава ветеранского фонда: Ветераны уже вложили в Украину силы, время, здоровье, и они очень хотят строить страну. Их поддержка – наша большая задача
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Мы вернемся. Все будет Украина!" Министр обороны Украины Резников показал поцелуй с женой на фоне заката в Новой Каховке
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
Валевская показала фото с матерью, которую не видела два года
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
  Кунис и Кутчер на саммите первых леди и джентльменов рассказали, как помогают Украине в войне против российских оккупантов. Видео
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети
"Боль, которую пришлось пережить". Жена Сасанчина призналась, что потеряла ребенка
"Боль, которую пришлось пережить". Жена Сасанчина призналась, что потеряла ребенка
"Что за женщина! Огонь", "Пожалуйста, остановись!" 57-летняя Херли снялась в белом бюстгальтере от купальника
"Что за женщина! Огонь", "Пожалуйста, остановись!" 57-летняя Херли снялась в белом бюстгальтере от купальника
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку
"В ожидании моего Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу новую иллюстрацию, на которой изобразила себя птицей
"В ожидании моего Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила мужу новую иллюстрацию, на которой изобразила себя птицей
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви
Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео
Верка Сердючка на концерте презентовала новую кричалку о Путине. Видео
  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов
  "Я даже представить не могу, через что прошли украинцы за эти пять месяцев". Бекхэм поддержал Украину на саммите первых леди и джентльменов
37-летний Макацария расплакался в день свадьбы, увидев свою 20-летнюю невесту. Видео
37-летний Макацария расплакался в день свадьбы, увидев свою 20-летнюю невесту. Видео
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Пережившие оккупацию Бучи дети снимут фильм вместе с украинскими режиссерами
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 