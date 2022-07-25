"Невозможно было знать, каким будет конечный результат". Жена Макаревича показала новую картину мужа и их вечер с вином

"С одной стороны – можно выдыхать и предвкушать следующее в Иерусалиме, с другой – даже как-то грустно, ведь было так здорово! Большое спасибо всем, кто пришел, всем, кто разделил с нами радость вечера, его атмосферу и вайб", – написала она.
Кляйн рассказала, что они с супругом решили устроить арт-перфоманс – создание художественного полотна на глазах у собравшихся. На картине Макаревич изобразил котов с бокалами вина.
"При этом, как в любой импровизации, невозможно было знать, каким точно будет конечный результат, и тем интереснее и более захватывающим был сам процесс", – отметила она.
Кляйн добавила, что они с Макаревичем устроили аукцион, на котором продали картину. Средства они передали израильскому благотворительному фонду "Шанс на жизнь", который курирует детей с тяжелыми онкологическими заболеваниями.
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Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.
Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.
6 апреля 2022 года стало известно о рождении их сына Эйтана. Ребенок родился 30 марта того же года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.
От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.