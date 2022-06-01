Бульвар Шоубиз
 
01 июня, 2022
 
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Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба

Макаревич и Кляйн поженились в 2019 году, а в апреле 2022 года у них родился сын
Макаревич и Кляйн поженились в 2019 году, а в апреле 2022 года у них родился сын
Фото: _einatklein_ / Instagram

Супруга фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 31 марта, в день своего 38-летия, разместила в Instagram серию фото, сделанных в ресторане во время празднования ее дня рождения.

На заглавном фото Кляйн позирует в обнимку с мужем. На остальных снимках показан вид на город Рамат-Ган (Израиль) с 15-го этажа 68-этажного небоскреба Моше Авив, где расположен ресторан, а также еда, которую они с мужем заказали в этом заведении.

"Гусиная печень на лимоном тарте оказалась гениальной. Татаки, стейк, рыба сделали несколько шагов вниз. Однако это еще не все  ресторан принципиально не держит никаких горячих напитков  ни кофе, ни чая. Интересно, сколько ресторан теряет в среднем чеке из-за отказа от десертов из-за отсутствия кофе?" – раскритиковала сервис в недавно открывшемся ресторане в городе Рамат-Ган супруга российского музыканта.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга МакаревичаОни поженились 26 декабря 2019 года.

30 апреля 2022 года у пары родился сын. Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича. 

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

Теги: Израиль, Андрей Макаревич, Эйнат Кляйн
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