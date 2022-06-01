Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба

Макаревич и Кляйн поженились в 2019 году, а в апреле 2022 года у них родился сын Фото: _einatklein_ / Instagram

На заглавном фото Кляйн позирует в обнимку с мужем. На остальных снимках показан вид на город Рамат-Ган (Израиль) с 15-го этажа 68-этажного небоскреба Моше Авив, где расположен ресторан, а также еда, которую они с мужем заказали в этом заведении.

"Гусиная печень на лимоном тарте оказалась гениальной. Татаки, стейк, рыба сделали несколько шагов вниз. Однако это еще не все – ресторан принципиально не держит никаких горячих напитков – ни кофе, ни чая. Интересно, сколько ресторан теряет в среднем чеке из-за отказа от десертов из-за отсутствия кофе?" – раскритиковала сервис в недавно открывшемся ресторане в городе Рамат-Ган супруга российского музыканта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Einat Klein | Эйнат Кляйн (@_einatklein_)