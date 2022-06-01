Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба

На заглавном фото Кляйн позирует в обнимку с мужем. На остальных снимках показан вид на город Рамат-Ган (Израиль) с 15-го этажа 68-этажного небоскреба Моше Авив, где расположен ресторан, а также еда, которую они с мужем заказали в этом заведении.
"Гусиная печень на лимоном тарте оказалась гениальной. Татаки, стейк, рыба сделали несколько шагов вниз. Однако это еще не все – ресторан принципиально не держит никаких горячих напитков – ни кофе, ни чая. Интересно, сколько ресторан теряет в среднем чеке из-за отказа от десертов из-за отсутствия кофе?" – раскритиковала сервис в недавно открывшемся ресторане в городе Рамат-Ган супруга российского музыканта.
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Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Они поженились 26 декабря 2019 года.
30 апреля 2022 года у пары родился сын. Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.
От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.