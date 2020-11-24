Гордон: Когда украинские артисты едут петь для российских ментов и эфэсбэшников, предают ли они мою родину? Да!

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон убежден, что пока Россия продолжает агрессивную политику в отношении Украины и оккупирует часть ее территорий, граждане Украины, в том числе представители творческих профессий, не должны работать в этой стране.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что украинские граждане не должны ездить на работу в Россию, пока она оккупирует часть украинских территорий. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24" 23 ноября.

"Когда наши "заробитчане" ездят на территорию России работать, предают ли они мою и свою родину? Мое мнение – да. Они не должны ездить. Не могли советские граждане во время Великой Отечественной войны по доброй воле ездить на территорию Германии работать. Их туда угоняли. Но сами они на заработки не ехали", – сказал Гордон.

Он уточнил, что придерживается такого же мнения в отношении украинских артистов.

"Когда украинские артисты едут петь для российских ментов и эфэсбэшников, предают ли они мою родину? Да. Да! Я хочу называть вещи своими именами. Когда все плачутся и говорят, как у нас плохо, надо понимать, что это из-за них тоже плохо. Из-за двуличия, из-за того, что они считают Украину своей матерью, но когда на мать напали, они ездят зарабатывать деньги туда, откуда пришла угроза матери", – отметил журналист.

Он допустил, что из-за подобных высказываний на него могут обидеться даже его друзья.

"Надо не стесняться называть вещи своими именами, что я и делаю. И если кто-то из "заробитчан", которые во время войны с Россией работают в России, на меня сейчас обидится – это их право. Если кто-то из украинских артистов, включая моих друзей, которые поют для российских ментов и армии, которая топтала Украину, на меня обидится – это их право. Если пятая колонна украинская, сволочи, которые стоят на российских каналах и поливают Украину грязью на территории врага, на меня обидится – это их право. Я им прощаю их обиды", – сказал Гордон.

Он рассказал, что сам до войны с Россией регулярно туда ездил и записывал интервью с известными деятелями, но после 2014 года не был ни разу.

"Я скажу о себе. До войны я раз в месяц-полтора ездил в Москву на чуть больше суток. Я записывал за это время в Москве пять-семь интервью. Это во многом были блестящие интервью с выдающимися деятелями культуры, искусства, спорта и так далее. Как вы думаете, хочу я по-прежнему это делать? Ответ: конечно! Я люблю это! Это не то, что работа, это моя любовь, моя жизнь. А сколько друзей у меня в России! В Москве, в частности, в Питере. Хочу я ездить в Россию? Скажите. Отвечаю: да. Но я никогда туда не поеду – никогда! – пока государство Россия не вернет украденные территории Украины и не покается перед украинцами. Не поеду! Ноги моей там не будет, хотя очень хочу. Это моя позиция", – подчеркнул журналист.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

После силовой блокады украинских воинских частей весной 2014 года и незаконного референдума, который состоялся 16 марта того же года, Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сразу после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.

По состоянию на сентябрь 2020 года, по данным министерства внутренних дел РФ, на миграционном учете в этой стране находилось 1,9 млн граждан, которые получили разрешение на работу. Из них украинцев – более 120,6 тыс. (больше только граждан Узбекистана – 821,3 тыс., Таджикистана – 424,5 тыс., Кыргызстана – 140,8 тыс.). В 2019 году, по информации ведомства, на учете в России было почти 5,5 млн трудовых мигрантов из других стран, в том числе 435,5 тыс. – из Украины.