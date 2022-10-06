Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
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"Просто вау-пара". Экс-супруг Ани Лорак перед камерой обнял за талию свою новую девушку. Фото

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Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года
Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Украинский визажист Лилия Реус на своей странице в Instagram 6 октября опубликовала совместное фото со своим возлюбленным, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Реус сообщила, что будет работать онлайн в турецкой компании Farmasi.

"Все мы переживаем сейчас не лучшие времена, заставляющие нас подстраиваться под новую реальность! Я долго думала над тем, что будет дальше, в каком направлении двигаться, какая сфера деятельности доставит мне эмоциональное и физическое удовольствие. Потому, как не сложно догадаться, я решила попробовать себя в сетевом бизнесе", – призналась она.

Пост Реус сопроводила снимком, на котором запечатлена в сапогах, миниюбке и длинном жакете. На фото Налчаджиоглу, стоящий сзади, обнимает Реус за талию.

"Вы просто вау-пара", – прокомментировала подписчица alinachabonenko.

Контекст:

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.

Налчаджиоглу был женат на замалчивающей войну РФ против Украины певице Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.

Теги: Ани Лорак, Мурат, певица, фото, Мурат Налчаджиоглу, объятия, бизнесмен, Лилия Реус
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