"Просто вау-пара". Экс-супруг Ани Лорак перед камерой обнял за талию свою новую девушку. Фото

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Реус сообщила, что будет работать онлайн в турецкой компании Farmasi.

"Все мы переживаем сейчас не лучшие времена, заставляющие нас подстраиваться под новую реальность! Я долго думала над тем, что будет дальше, в каком направлении двигаться, какая сфера деятельности доставит мне эмоциональное и физическое удовольствие. Потому, как не сложно догадаться, я решила попробовать себя в сетевом бизнесе", – призналась она.

Пост Реус сопроводила снимком, на котором запечатлена в сапогах, миниюбке и длинном жакете. На фото Налчаджиоглу, стоящий сзади, обнимает Реус за талию.

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"Вы просто вау-пара", – прокомментировала подписчица alinachabonenko.