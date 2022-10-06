"Просто вау-пара". Экс-супруг Ани Лорак перед камерой обнял за талию свою новую девушку. Фото

Реус сообщила, что будет работать онлайн в турецкой компании Farmasi.
"Все мы переживаем сейчас не лучшие времена, заставляющие нас подстраиваться под новую реальность! Я долго думала над тем, что будет дальше, в каком направлении двигаться, какая сфера деятельности доставит мне эмоциональное и физическое удовольствие. Потому, как не сложно догадаться, я решила попробовать себя в сетевом бизнесе", – призналась она.
Пост Реус сопроводила снимком, на котором запечатлена в сапогах, миниюбке и длинном жакете. На фото Налчаджиоглу, стоящий сзади, обнимает Реус за талию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Вы просто вау-пара", – прокомментировала подписчица alinachabonenko.
Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.
Налчаджиоглу был женат на замалчивающей войну РФ против Украины певице Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.