Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2022
 
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Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как вместе развлекаются их дети

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О романе Реус и Налчаджиоглу стало известно в августе 2021 года
О романе Реус и Налчаджиоглу стало известно в августе 2021 года
Фото: muratnalca / Instagram

Украинский визажист Лилия Реус 24 июля в Stories Instagram показала, как ее дочь проводит время с дочерью экс-супруга замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

В ролике, который она обнародовала, девочки катаются на качелях в парке развлечений в Турции. 


Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram
Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram


Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram
Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram
Скриншот: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве. 

2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не написала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор – РФ, напавшая на Украину. Сейчас страница артистки в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.

Теги: Украина, Турция, Ани Лорак, дети, Мурат Налчаджиоглу, София Налчаджиоглу, ролик, девочка, Лилия Реус
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