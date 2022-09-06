"Седина ему к лицу". Девушка экс-супруга Ани Лорак показала, как он выглядит сейчас

Роман Налчаджиоглу и Реус продолжается более года Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Снимки были сделаны во время поездки пары в Межигорье – бывшую резиденцию четвертого украинского президента Виктора Януковича. Она находится в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

На прогулку Реус надела бежевый плащ и шляпу, Налчаджиоглу – костюм с принтом в виде логотипов итальянского модного дома Gucci.

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"Седина ему к лицу…" – прокомментировала подписчица lattemus.