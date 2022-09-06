"Седина ему к лицу". Девушка экс-супруга Ани Лорак показала, как он выглядит сейчас

Снимки были сделаны во время поездки пары в Межигорье – бывшую резиденцию четвертого украинского президента Виктора Януковича. Она находится в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.
На прогулку Реус надела бежевый плащ и шляпу, Налчаджиоглу – костюм с принтом в виде логотипов итальянского модного дома Gucci.
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"Седина ему к лицу…" – прокомментировала подписчица lattemus.
Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.
Налчаджиоглу был женат на замалчивающей войну РФ против Украины певице Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.