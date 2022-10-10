Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон

"Это что. Если вы заглянете в мой телефон, вас не просто уволят – расстреляют", – написал он.

Пост Арестович сопроводил снимком, на котором он запечатлен в коридоре среди кланяющихся ему супергероев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)