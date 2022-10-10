Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон

"Это что. Если вы заглянете в мой телефон, вас не просто уволят – расстреляют", – написал он.
Пост Арестович сопроводил снимком, на котором он запечатлен в коридоре среди кланяющихся ему супергероев.
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Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.
Телеканал "Киев" 6 октября показал в эфире сюжет о совместном патрулировании столицы военными и журналистами во время комендантского часа. В нем среди прочего фигурировал нарушитель-киевлянин, у которого нашли в телефоне фото и видео сексуального характера. Сюжет вызвал бурю критики в соцсетях. Журналистку, которая пристыдила киевлянина за порно-контент, отстранили от работы.