"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног

Арестович: Как много наших мужиков пытаются убедить наших женщин, что нравиться женщинам --- очень плохо Фото: alexey.arestovich / Instagram

"Как много наших мужиков пытаются убедить наших женщин, что нравиться женщинам – очень плохо. Правда, они зачем-то добавляют в эти интересные рассуждения слово "Арестович", – написал он.

Пост он сопроводил рисунком, на котором запечатлен мужчина, спрятавший голову под женской юбкой.

"Надежное убежище от мемов про Арестовича", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)