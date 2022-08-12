"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног

"Как много наших мужиков пытаются убедить наших женщин, что нравиться женщинам – очень плохо. Правда, они зачем-то добавляют в эти интересные рассуждения слово "Арестович", – написал он.
Пост он сопроводил рисунком, на котором запечатлен мужчина, спрятавший голову под женской юбкой.
"Надежное убежище от мемов про Арестовича", – написал он.
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3 августа Арестовичу исполнилось 47 лет. Он родился в 1975 году в Грузинской ССР.
В декабре 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – сына и дочь. Также у него есть старшая дочь от предыдущих отношений.