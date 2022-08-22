"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото

"Единственный раз, когда фотографу удалось поймать истинную сущность этой твари. Все остальное время оно успешно притворяется Люсей", – иронично высказался о себе в третьем лице Арестович, упомянув роль Люси Зайцевой, которую сыграл в фильме "Не бойся, я с тобой".

"Какой дерзкий", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.