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22 августа, 2022
 
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"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах

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Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию
Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару 20 августа разместила в Instagram свои новые снимки, на которых запечатлена с нижнего ракурса в длинной футболке и мини-шортах.

Она написала, что фото сделала ее коллега по проекту Марта Адамчук, и отметила, что снимки были сделаны в Театре на Подоле, но не уточнила, когда.

"Спасибо, подруга. Ты видишь меня лучшей, чем вижу себя я", – подписала снимки Сопонару.

"Потрясающая красавица", – отреагировали поклонники.

"О, ноги Сопонару", – прокомментировали публикацию фолловеры.

Контекст:

Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку УкраиныО том, что вернулась домой, она не сообщала.

Теги: звезда, актриса, фото, Марта Адамчук, Ирина Сопонару
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