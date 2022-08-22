"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах

Она написала, что фото сделала ее коллега по проекту Марта Адамчук, и отметила, что снимки были сделаны в Театре на Подоле, но не уточнила, когда.
"Спасибо, подруга. Ты видишь меня лучшей, чем вижу себя я", – подписала снимки Сопонару.
"Потрясающая красавица", – отреагировали поклонники.
"О, ноги Сопонару", – прокомментировали публикацию фолловеры.
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Сопонару после нападения РФ на Украину переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. О том, что вернулась домой, она не сообщала.