"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать

Арестович показал себя в образе героя вкладыша из жвачки Love is...

"Любовь – это…" – написал он.

В том же посте советник главы офиса президента Украины обратился к жене.

"Да, Анастасия Арестович?" – спросил он.

На картинке показано, как главная героиня вкладыша Love is... укладывает "супруга" спать.

"Напозорился в интернете и спит", – написано вверху.

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"Это очень смешно", – прокомментировала подписчица viktoriya_shtul.

Контекст:

Love is… – турецкая жевательная резинка с вкладышами, в которых с помощью романтических сценок дается определение, что такое любовь.

3 августа Арестовичу исполнилось 47 лет. Он родился в 1975 году в Грузинской ССР.

В декабре 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – сына и дочь. Также у него есть старшая дочь от предыдущих отношений.