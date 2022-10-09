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КИЕВ

Телеканал "Киев" снял сюжет о патрулировании в комендантский час и показал телефон нарушителя с порно на нем. Соцсети возмутились, а журналистку отстранили

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Журналистку Музыченко отстранили от работы
Журналистку Музыченко отстранили от работы
Скриншот: Телеканал Київ / YouTube

Телеканал "Киев" 6 октября показал в эфире сюжет о совместном патрулировании столицы военными и журналистами во время комендантского часа. В нем среди прочего фигурировал нарушитель-киевлянин, у которого нашли в телефоне фото и видео сексуального характера. Сюжет вызвал бурю критики в соцсетях.

Первым внимание на этот сюжет обратил соучредитель дизайн-агентства "Подвал 42" Александр Биленко и опубликовал фрагмент. В ролике военный берет телефон нарушителя комендантского часа и на камеру показывает – в смартфоне фото и видео эротического характера.

"А зачем вам контент такого характера?" – спрашивает журналистка Анжелика Музыченко у киевлянина.

После этого патруль заставил мужчину отжиматься, а в сюжете это иронично прокомментировали так: "Согнать излишек гормонов поможет спорт".

https://www.facebook.com/belenko.alexander/videos/960210618148685/

Биленко резко высказался о сюжете, напомнив, что в законодательстве нет наказания в виде физических упражнений и шейминга в СМИ за нарушение комендантского часа.

Впоследствии сюжет активно начали обсуждать в соцсетях, преимущественно критикуя поведение журналистки.

"Почему мне стыдно не за чувака, а за муниципальный канал "Киев", который его чмырит за порно на телефоне?" – спрашивает депутат Киевсовета Ксения Семенова.

https://www.facebook.com/shelevytska/videos/1183109928935850/

"Смотрела материал и не верила тому, что слышу и вижу: "зачем вам контент такого характера?" (действительно, совсем непонятно, почему человек может иметь такой контент), патруль заставил отжиматься – "согнать излишек гормонов поможет спорт"… Очень интересно посмотреть, где предусмотрены отжимания как наказание за нарушение комендантского часа", – отреагировала еще одна депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

https://www.facebook.com/znenya.kuleba/posts/pfbid02jP8Sy8uXjHHX6hPFwhxA9rWouCN91rpGMH2fKKWhwjAdD2YggLb6NkoSiQokoZR6l

"Просто возмутился действиями журналистки. Хотя ее даже журналисткой сложно назвать... Противно и мерзко. Особенно когда это делают те, кто должен делать наоборот", – прокомментировал военный блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

https://www.facebook.com/Shtirlitz69/posts/pfbid02xtvuMge2e21GR1rGFbinLzBpAZg2Bg6kfcyhEbttQyrwVoELUbdGsPx37XMjYVXol

Сама журналистка, реагируя на критику, заявила в Instagram Stories, что зрители слишком поверхностно восприняли сюжет. Ее аккаунт скрыт настройками приватности, но видео в Twitter опубликовал пользователь с ником hellcat.

"Разлетелся видос с 30 секундами, а сюжет же там о совсем другом и он на пять минут. Но хейта... Я никогда не купалась в такой популярности", – прокомментировала она.

В итоге на скандал отреагировали и на самом канале "Киев". Там заявили, что телеканал категорически не согласен с показанным эпизодом, допросом журналисткой киевлянина и показом в эфире личной информации, которая содержалась в его телефоне.

"Мы признаем ошибку, допущенную нами при выходе данного сюжета без купюр. Снятый журналисткой нашего канала материал не отвечает журналистским стандартам, беспристрастности, внутренним редакционным правилам и понятиям этики. Показанный нами эпизод является вмешательством в личную жизнь и нарушением прав человека. От администрации и коллектива телеканала приносим искренние извинения владельцу телефона", – говорится в сообщении.

Журналистку Музыченко отстранили от работы, а сам канал ведет внутреннее расследование ситуации.

Контекст:

Комендантский час в Киеве введен из-за вторжения России. Сейчас он действует с 23.00 до 5.00.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, СМИ, комендантский час, журналисты, скандал
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