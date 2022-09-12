"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым

Арестович указал, что автором фотоколлажа является грузинский художник Нугзар Метревели.
Советник главы Офиса президента Украины запечатлен сидящим за столом с Фейгиным. Песков изображен в роли официанта, принимающего заказ. Локацией выбрана Красная площадь в Москве с видом на мавзолей. Там на коллаже видны надписи "Музей оккупации" и "Кинозал".
"Через два-три месяца", – написал Арестович.
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"Шикарное фото. Так и будет через два-три месяца", – прокомментировала подписчица elina.panchenko.
"Кстати, Песков очень карикатурный официант. И исполнительный", – отметил avdevich.
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Арестович 28 октября 2020 года стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. После вторжения РФ в Украину он публично комментирует ситуацию на фронте.