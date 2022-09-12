"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым

Арестович показал, как будет выглядеть Красная площадь через два-три месяца Фото: alexey.arestovich / Instagram

Арестович указал, что автором фотоколлажа является грузинский художник Нугзар Метревели.

Советник главы Офиса президента Украины запечатлен сидящим за столом с Фейгиным. Песков изображен в роли официанта, принимающего заказ. Локацией выбрана Красная площадь в Москве с видом на мавзолей. Там на коллаже видны надписи "Музей оккупации" и "Кинозал".

"Через два-три месяца", – написал Арестович.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

"Шикарное фото. Так и будет через два-три месяца", – прокомментировала подписчица elina.panchenko.

"Кстати, Песков очень карикатурный официант. И исполнительный", – отметил avdevich.

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