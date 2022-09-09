Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2022
 
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Арестович отреагировал на смерть Елизаветы ІІ известной фразой

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Арестович использовал строку из неофициального гимна Великобритании
Арестович использовал строку из неофициального гимна Великобритании
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины, психолог Алексей Арестович 8 сентября в Instagram опубликовал пост на смерть царствующей королевы Великобритании.

"Боже. Береги королеву", – написал он. 

Эта фраза является вольным переводом строки неофициального гимна Великобритании God Save the Queen.

Пост Арестович сопроводил снимком молодой Елизаветы, выложенным из пазлов.

Контекст:

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в своей шотландской резиденции Балморал.

Песня God Save the Queen или God Save the King (в переводе – "Боже, храни королеву!" или "Боже, храни короля!") не утверждена официально в Великобритании как гимн, но используется по традиции. Он является одним из двух национальных гимнов Новой Зеландии, королевским гимном Австралии, Канады, Ямайки и острова Мэн.

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. После вторжения РФ в Украину он публично комментирует ситуацию на фронте.

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II, Алексей Арестович, гимн
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