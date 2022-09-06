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06 сентября, 2022
 
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Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"

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Арестович назвал несколько вариантов ведения переговоров
Арестович назвал несколько вариантов ведения переговоров
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины, психолог Алексей Арестович 5 сентября в Instagram поделился психологической техникой ведения переговоров.

По словам Арестовича, способ ведения переговоров, о котором говорит он, успокаивающе действует на начальников-самодуров.

"Смотрите ему на кончик уха – на выбор. У него будет полное ощущение, что вы смотрите ему прямо в глаза, и нехорошее ощущение, что ему никак не удается поймать ваш взгляд (а значит, он – "дурак" в этой истории). Станет вести себя как человек, вернетесь к воспитанному глаз – глаз – рот. Глаз – глаз – грудь – дружеский вариант. Глаз – глаз – пах – очень дружеский. Впрочем, на некоторых начальников, мне говорили, действует еще лучше", – отметил он.

Пост Арестович сопроводил изображением картофеля с подписью "Человек имеет 46 хромосом. На две меньше, чем картофель". Над фото картофеля изображено облако, как в комиксах, в котором написано: "Ничтожество".

Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. После вторжения РФ в Украину он публично комментирует ситуацию на фронте.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Теги: Украина, переговоры, Алексей Арестович, советник, актер, психология, фото, психолог
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