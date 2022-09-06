Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"

По словам Арестовича, способ ведения переговоров, о котором говорит он, успокаивающе действует на начальников-самодуров.

"Смотрите ему на кончик уха – на выбор. У него будет полное ощущение, что вы смотрите ему прямо в глаза, и нехорошее ощущение, что ему никак не удается поймать ваш взгляд (а значит, он – "дурак" в этой истории). Станет вести себя как человек, вернетесь к воспитанному глаз – глаз – рот. Глаз – глаз – грудь – дружеский вариант. Глаз – глаз – пах – очень дружеский. Впрочем, на некоторых начальников, мне говорили, действует еще лучше", – отметил он.

Пост Арестович сопроводил изображением картофеля с подписью "Человек имеет 46 хромосом. На две меньше, чем картофель". Над фото картофеля изображено облако, как в комиксах, в котором написано: "Ничтожество".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)