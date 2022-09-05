"Я купил себе пижаму". Арестович рассказал, как прошла его ночь в обновке

"Этот момент настал. Я купил себе пижаму. Но это еще не самое страшное. Ужас в том, что я проспал в ней с огромным удовольствием. Что, спрашивается, дальше? Экономия и откладывание пакетов?.. Начнут нравиться оливки? Поздравления с Яблочным Спасом? Вера в Бильдербергский клуб? Плоские шутки?.. О, ужас, так вот же они уже…" – написал он.
Пост Арестович сопроводил скриншотом их фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" 1994 года, в котором герой актера Джима Керри предстал без одежды в ванной.
Фото сопровождает подпись "Мальчик: "Надо помыть голову". Мужчина: "Надо повыть голому".
Снимок можно посмотреть здесь.
Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.