"Я купил себе пижаму". Арестович рассказал, как прошла его ночь в обновке

"Этот момент настал. Я купил себе пижаму. Но это еще не самое страшное. Ужас в том, что я проспал в ней с огромным удовольствием. Что, спрашивается, дальше? Экономия и откладывание пакетов?.. Начнут нравиться оливки? Поздравления с Яблочным Спасом? Вера в Бильдербергский клуб? Плоские шутки?.. О, ужас, так вот же они уже…" – написал он.

Пост Арестович сопроводил скриншотом их фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" 1994 года, в котором герой актера Джима Керри предстал без одежды в ванной.

Фото сопровождает подпись "Мальчик: "Надо помыть голову". Мужчина: "Надо повыть голому".

Снимок можно посмотреть здесь.