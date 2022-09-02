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02 сентября, 2022
 
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"Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк

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Арестович поделился своими воспоминаниями
Арестович поделился своими воспоминаниями
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 2 сентября в Instagram поделился воспоминаниями о первом дне полномасштабной войны РФ против Украины.

"Упала температура, заехал за теплой одеждой. Прикоснулся, а это одежда, в которой я зашел в ОПУ 24 февраля 2022 года. И провел в ней там первые дней 50. И она, эта одежда, хранит в себе весь этот след. И пошли флешбэки", – написал он.

Советник главы Офиса президента Украины вспомнил первый брифинг на "третий или четвертый час войны" и поделился его записью. Арестович в кадре, начиная с 4 минуты 18 секунд.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube

"Мы уже получили информацию о том, что высажен десант на Гостомель, и следующий – на Печерск. Но я об этом еще не знаю. Я сойду с трибуны пообщаться с журналистами оф-рекордз, и мне об этом на ухо скажет [коллега, советник главы офиса президента Украины] Михаил Подоляк", – написал Арестович.

Он добавил, что тут же началась эвакуация прессы из здания и выдача оружия оставшимся.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. Ермак пояснял, что главная задача Арестовича – "предоставлять исчерпывающие ответы" для противодействия "искаженной информации, необоснованным обвинениям и фейкам".

В январе 2022 года Арестович обвинил Зеленского в нарушении обещаний, раскритиковал власть и заявил об увольнении, пояснив, что "способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне, но слабости я простить не могу".

О его возвращении на должность не сообщалось, но с утра первого дня полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля, Арестович начал выступать в Офисе президента с брифингами как советник главы ОП.

Теги: Россия, война, Алексей Арестович, советник, война России против Украины, Андрей Ермак, Михаил Подоляк
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