  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк

"Упала температура, заехал за теплой одеждой. Прикоснулся, а это одежда, в которой я зашел в ОПУ 24 февраля 2022 года. И провел в ней там первые дней 50. И она, эта одежда, хранит в себе весь этот след. И пошли флешбэки", – написал он.

Советник главы Офиса президента Украины вспомнил первый брифинг на "третий или четвертый час войны" и поделился его записью. Арестович в кадре, начиная с 4 минуты 18 секунд.

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Видео: ТСН / YouTube

"Мы уже получили информацию о том, что высажен десант на Гостомель, и следующий – на Печерск. Но я об этом еще не знаю. Я сойду с трибуны пообщаться с журналистами оф-рекордз, и мне об этом на ухо скажет [коллега, советник главы офиса президента Украины] Михаил Подоляк", – написал Арестович.

Он добавил, что тут же началась эвакуация прессы из здания и выдача оружия оставшимся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

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