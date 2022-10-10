Бульвар Шоубиз
 
10 октября, 2022
 
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"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом

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Макаревич: Красота не спасет мир. В лучшем случае она украсит его на время
Макаревич: Красота не спасет мир. В лучшем случае она украсит его на время
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Российский музыкант Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 9 октября в Facebook обратился к тем, кто ностальгирует по прошлому.

"Часто слышу вокруг себя плач: "Боже, все это оказалось зря! Как мы играли, как мы зажигали, вокруг нас были сотни тысяч людей, и все они были с нами! И светлое будущее уже стучалось в наши двери! И все зря! Как и не было!" – написал он.

Макаревич обратился к "плачущим".

"Послушайте, вытрите сопли. Было! Еще как было! Был счастливый кусок жизни, а жизнь из таких кусков и состоит. Вы думали, навсегда? Увы, ничего не бывает навсегда. Красота не спасет мир. В лучшем случае она украсит его на время. И не надо было обольщаться", – заявил он.

Музыкант добавил, что при этом ничего не пропадает совсем.

"И от тех волшебных времен остался тихий свет. А у многих из нас вообще хранится (у кого где) частичка того чуда. Я – храню. И однажды она еще даст всем просраться. Вот увидите", – заявил он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid02B9nCwJkLfeBM5312xPtbi5HpB6TMNV4z7J91GSiaUnRN4HGJEk2JuG4SpcH46M21l

Контекст:

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Россия, Украина, музыка, оппозиция, Андрей Макаревич, концерт, музыкант
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