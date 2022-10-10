"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом

Макаревич: Красота не спасет мир. В лучшем случае она украсит его на время Фото: Андрей Макаревич / Facebook

"Часто слышу вокруг себя плач: "Боже, все это оказалось зря! Как мы играли, как мы зажигали, вокруг нас были сотни тысяч людей, и все они были с нами! И светлое будущее уже стучалось в наши двери! И все зря! Как и не было!" – написал он.

Макаревич обратился к "плачущим".

"Послушайте, вытрите сопли. Было! Еще как было! Был счастливый кусок жизни, а жизнь из таких кусков и состоит. Вы думали, навсегда? Увы, ничего не бывает навсегда. Красота не спасет мир. В лучшем случае она украсит его на время. И не надо было обольщаться", – заявил он.

Музыкант добавил, что при этом ничего не пропадает совсем.

"И от тех волшебных времен остался тихий свет. А у многих из нас вообще хранится (у кого где) частичка того чуда. Я – храню. И однажды она еще даст всем просраться. Вот увидите", – заявил он.