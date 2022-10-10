"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом

"Часто слышу вокруг себя плач: "Боже, все это оказалось зря! Как мы играли, как мы зажигали, вокруг нас были сотни тысяч людей, и все они были с нами! И светлое будущее уже стучалось в наши двери! И все зря! Как и не было!" – написал он.
Макаревич обратился к "плачущим".
"Послушайте, вытрите сопли. Было! Еще как было! Был счастливый кусок жизни, а жизнь из таких кусков и состоит. Вы думали, навсегда? Увы, ничего не бывает навсегда. Красота не спасет мир. В лучшем случае она украсит его на время. И не надо было обольщаться", – заявил он.
Музыкант добавил, что при этом ничего не пропадает совсем.
"И от тех волшебных времен остался тихий свет. А у многих из нас вообще хранится (у кого где) частичка того чуда. Я – храню. И однажды она еще даст всем просраться. Вот увидите", – заявил он.
2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.