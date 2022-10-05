"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом

"Физиноагент, жена физиноагента и сын физиноагента в виду заката", – написал он.

"Классные какие!" – отметила подписчица Галина Голубова.

"До чего симпатичные физиноагенты!" – прокомментировала пианстка Полина Осетинская.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

Сын Эйтан родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В начале сентября 2022 года российское министерство юстиции внесло Макаревича в список "иностранных агентов".