Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2022
 
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"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом

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Кляйн четвертая супруга Макаревича
Кляйн – четвертая супруга Макаревича
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

68-летний фронтмен российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич 4 октября разместил в Facebook фото, на котором запечатлен с 38-летней женой, израильской бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, и шестимесячным сыном.

"Физиноагент, жена физиноагента и сын физиноагента в виду заката", – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/6414921175191338

"Классные какие!" – отметила подписчица Галина Голубова.

"До чего симпатичные физиноагенты!" – прокомментировала пианстка Полина Осетинская.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

Сын Эйтан родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В начале сентября 2022 года российское министерство юстиции внесло Макаревича в список "иностранных агентов".

Теги: Андрей Макаревич, дети, Машина времени, фото, Эйнат Кляйн, жена
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