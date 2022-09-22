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22 сентября, 2022
 
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"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В марте Кляйн и Макаревич стали родителями у них родился сын
В марте Кляйн и Макаревич стали родителями – у них родился сын
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Супруга фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 22 сентября разместила в Facebook фото, на котором запечатлена с пятимесячным сыном в нарядах цвета украинского флага.

Кляйн выбрала для съемки наряд голубого цвета, а сына одела в желтую одежду.

"Перемога буде за ними", – подписала она снимок на украинском языке, добавив в конце предложение изображение украинского флага.

"Эйтан – точно настоящий украинец", – отреагировали в сети.

https://www.facebook.com/einat.klein2/posts/pfbid02uTPoQEfa3BEAHNLmzpJQ8mdMaKyh9P5tdy3Hew6VaDAcFTJWdSgYjps4Gafu8KjHl

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве.Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

Сын Эйтан родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах. В начале сентября российское министерство юстиции внесло Макаревича в список "иностранных агентов".

Теги: Андрей Макаревич, дети, семья, Эйнат Кляйн
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