"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага

Кляйн выбрала для съемки наряд голубого цвета, а сына одела в желтую одежду.

"Перемога буде за ними", – подписала она снимок на украинском языке, добавив в конце предложение изображение украинского флага.

"Эйтан – точно настоящий украинец", – отреагировали в сети.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве.Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

Сын Эйтан родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах. В начале сентября российское министерство юстиции внесло Макаревича в список "иностранных агентов".