"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились

Кляйн и Макаревич женаты почти три года Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Кляйн показала лицо крупным планом. Она снялась на фоне горного скалы и отметила локацию: Каппадокия, Турция.

"Я понимаю, что многим сложно уложить в голове скорость перемещения между странами на самолетах, но тем не менее... " – написала она.

Кляйн добавила, что "стоило улететь из Армении – и там война".

"Для тех, кто спать не может без этой информации: с младенцем все отлично, он вам кланяется", – написала супруга Макаревича.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Einat Klein | Эйнат Кляйн (@_einatklein_)

"Девушка-метеор", – прокомментировал подписчик ariemahlisarchitect.