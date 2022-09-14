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14 сентября, 2022
 
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"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились

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Кляйн и Макаревич женаты почти три года
Кляйн и Макаревич женаты почти три года
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Супруга 68-летнего фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, 38-летняя израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 13 сентября в Instagram опубликовала селфи-фото.

Кляйн показала лицо крупным планом. Она снялась на фоне горного скалы и отметила локацию: Каппадокия, Турция.

"Я понимаю, что многим сложно уложить в голове скорость перемещения между странами на самолетах, но тем не менее... " – написала она.

Кляйн добавила, что "стоило улететь из Армении – и там война".

"Для тех, кто спать не может без этой информации: с младенцем все отлично, он вам кланяется", – написала супруга Макаревича.

"Девушка-метеор", – прокомментировал подписчик ariemahlisarchitect.

Контекст:

12 сентября Кляйн еще публиковала фото из АрменииВ ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

У пары есть сын Эйтан. Он родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Турция, самолет, Андрей Макаревич, самолеты, музыкант, фото, Эйнат Кляйн
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