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13 сентября, 2022
 
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"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме

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Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года
Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Супруга 68-летнего фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, 38-летняя израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 12 сентября в Instagram опубликовала ролик, снятый во время их совместной поездки в Армению.

"И немного музыки из церкви комплекса Гегард с невероятной акустикой!" – написала она.

В ролике запечатлен Макаревич, который поет, стоя под куполом храма. Кляйн также добавила второе видео, в котором поет женщина, имени которой она не указала.

"Волшебно!" – отметила подписчица liliyaamosova.

"Мурашки!" – отреагировала yulka_shalom_eda.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

У пары есть сын Эйтан. Он родился 30 марта в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: музыка, Андрей Макаревич, Армения, церковь, видео, Машина времени, музыкант, Эйнат Кляйн, жена
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