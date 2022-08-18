"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности

"Пробовал новые маркеры", – написал он.
Макаревич изобразил жителей России. Картины он сопроводил хлесткими описаниями.
Среди представленных полотен – изображение моряка в дыму. "Да, городок наш в смысле экологии не очень. Зато родной!" – говорится в подписи.
Изображение человека без одежды – это, вероятно, портрет одного из российских солдат. "Медосмотр включает множество процедур: душ, рентген, УЗИ, проверка состояния зубов и прямой кишки на предмет выпадения. Этот годен", – такой текст сопровождает картину.
Еще на двух картинах изображен человек в военной форме, готовящийся ответить на вопросы журналистов, и человек, страдающий от укусов комаров.
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" – прокомментировал подписчик Владимир Рожков.
"Красота!" – написал Петер Банков.
Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.
Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.