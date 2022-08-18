"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности

"Пробовал новые маркеры", – написал он.

Макаревич изобразил жителей России. Картины он сопроводил хлесткими описаниями.

Среди представленных полотен – изображение моряка в дыму. "Да, городок наш в смысле экологии не очень. Зато родной!" – говорится в подписи.

Изображение человека без одежды – это, вероятно, портрет одного из российских солдат. "Медосмотр включает множество процедур: душ, рентген, УЗИ, проверка состояния зубов и прямой кишки на предмет выпадения. Этот годен", – такой текст сопровождает картину.

Еще на двух картинах изображен человек в военной форме, готовящийся ответить на вопросы журналистов, и человек, страдающий от укусов комаров.

"Здорово! Хочется больше таких картинок!" – прокомментировал подписчик Владимир Рожков.

"Красота!" – написал Петер Банков.