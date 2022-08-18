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18 августа, 2022
 
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"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности

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Макаревич: Пробовал новые маркеры
Макаревич: Пробовал новые маркеры
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, осудивший военную агрессию РФ против Украины и переехавший в Израиль, 18 августа разместил в Facebook подборку своих новых картин.

"Пробовал новые маркеры", – написал он.

Макаревич изобразил жителей России. Картины он сопроводил хлесткими описаниями.

Среди представленных полотен – изображение моряка в дыму. "Да, городок наш в смысле экологии не очень. Зато родной!" – говорится в подписи.

Изображение человека без одежды – это, вероятно, портрет одного из российских солдат. "Медосмотр включает множество процедур: душ, рентген, УЗИ, проверка состояния зубов и прямой кишки на предмет выпадения. Этот годен", – такой текст сопровождает картину.

Еще на двух картинах изображен человек в военной форме, готовящийся ответить на вопросы журналистов, и человек, страдающий от укусов комаров.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid0u6QXvAjWZNKq9YeC7nqWsRfGomsyJN3AnDR4qwyki41XH4ATmmBHzQGcGyAWPAKPl

"Здорово! Хочется больше таких картинок!" – прокомментировал подписчик Владимир Рожков.

"Красота!" – написал Петер Банков.

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Россия, Израиль, Андрей Макаревич, художник, поэт, картина, Машина времени, музыкант, картины
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