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22 сентября, 2020
 
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66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии

По словам российского музыканта Андрея Макаревича, точный размер своей пенсии он не знает.

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В окружении Макаревича нет неработающих пенсионеров
В окружении Макаревича нет неработающих пенсионеров
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

66-летний российский музыкант Андрей Макаревич в интервью российскому изданию "Взгляд" заявил, что доволен своей пенсией, которая со всеми доплатами составляет порядка 26 тыс. рублей (около 9600 грн).

Макаревич признался, что не может назвать точный размер пенсионного пособия. Он отметил, что среди его окружения нет неработающих пенсионеров.

По словам музыканта, его знакомые сверстники работают не потому, что им не хватает денег на жизнь, а потому что работа стала для них призванием.

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве. Он является бессменным участником и лидером рок-группы "Машина времени" с 1969 года.

В мае 2020 года Макаревич сообщил, что женился в четвертый раз. Его женой стала 36-летняя израильская бизнесвумен Эйнат Кляйн.

Теги: Россия, Андрей Макаревич, пенсия
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