Жена Макаревича крупным планом показала их сына

"Этот младенец отказывается проводить в спокойном положении даже минуту, а его любимый "переключатель" с любого настроения на смех и радость – это игра в самолетик", – подписала она фото.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Они поженились 26 декабря 2019 года.

30 апреля 2022 года у пары родился сын. Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

От предыдущих отношений у Макаревича есть трое детей: внебрачная дочь Дана (1975), сын Иван (1987), рожденный во втором браке с врачом-косметологом Аллой Макаревич, и дочь Анна (2000), матерью которой является бывшая подруга музыканта Анна Рождественская.