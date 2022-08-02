"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети

В честь этого певица сообщила, что у ее сына появился свой аккаунт в Instagram.

"Пацан серьезно настроен и обещает крутой контент", – заявила она.

За несколько часов на страницу ее сына подписалось около 5 тыс. человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)