"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети

В честь этого певица сообщила, что у ее сына появился свой аккаунт в Instagram.
"Пацан серьезно настроен и обещает крутой контент", – заявила она.
За несколько часов на страницу ее сына подписалось около 5 тыс. человек.
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MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.
MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа 2021 года MamaRika родила сына.