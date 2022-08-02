Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2022
 
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"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети

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MamaRika родила сына в августе 2021 года
MamaRika родила сына в августе 2021 года
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika 2 августа опубликовала в Instagram фото своего годовалого сына Давида. Она посвятила пост его первому дню рождения.

В честь этого певица сообщила, что у ее сына появился свой аккаунт в Instagram.

"Пацан серьезно настроен и обещает крутой контент", – заявила она.

За несколько часов на страницу ее сына подписалось около 5 тыс. человек.

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа. 

MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа 2021 года MamaRika родила сына

Теги: Instagram, дети, соцсети, семья, певица, MamaRika, Сергей Середа
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