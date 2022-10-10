"Потерю даже одной украинской жизни невозможно простить!" Дорофеева назвала мишень РФ в Украине

Дорофеева: Как больно. Этот день невыносим Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Читаю: "По состоянию на данный момент известно о 47 раненых и восьми погибших в результате утренних обстрелов Киева". Но дело совсем не в цифрах… Потерю даже одной украинской жизни невозможно простить! Мы уже точно знаем, что мишень нашего врага – мы, люди, просто украинцы. Цель – запугать нас и заставить сдаться. А наш враг – террорист", – написала она.

Дорофеева отметила, что по украинским мирным городам выпущено 83 ракеты.

"Как больно. Этот день невыносим. Давайте держаться! Не игнорируйте сигналы тревоги, берегите себя. Мы вместе – мы сильные", – заявила певица.

Дорофеева опубликовала видео, снятое на платформе одной из станций киевского метрополитена. Люди, оказавшиеся там во время атаки РФ, исполняли украинские песни.

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