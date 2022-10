"То, что ненавидит Россия так сильно, будет повсюду". Клопотенко рассказал о последствиях взрывов в Киеве

"Слушаю взрывы в Киеве и думаю, о чем они. Для России – это крик перед смертью. Гнилые страны долго воняют, но не выживают. Для Украины это еще больше ярости. Яростная сила. И мы ее используем для восстановления своего и развития украинской культуры в мире. И то, что ненавидит Россия так сильно – украинскую волю, – будет повсюду. Держимся, победим, расцветем даже во время войны", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинцы в сети обсудили проведение оргии в столице в случае нанесения ядерного удара РФ.

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Количество погибших вследствие массированной ракетной атаки российских войск на Украину 10 октября по состоянию на 7.00 11 октября – 19 человек.