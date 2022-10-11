В Белом доме предполагают, что РФ готовилась к массовым ракетным ударам еще до взрывов на Крымском мосту

"Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени. Сейчас нельзя сказать, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить их планирование", – сказал Кирби.
Он сообщил, что Вашингтон почти каждый день контактирует с представителями Украины и "благосклонно" относится к запросам Киева.
"Мы делаем все возможное в последующих пакетах [военной помощи], чтобы удовлетворить эти потребности", – заявил спикер.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава и обрушилось два автомобильных пролета. Следком РФ сообщил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии ведомства, все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Его собственник – это якобы житель Краснодарского края.
Президент РФ Владимир Путин утверждал, что к взрыву якобы причастны спецслужбы Украины.
Представители украинской власти комментировали факт взрыва на мосту, но не подтверждали причастность к этому Украины.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибло 19 человек, 105 были ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.