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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме предполагают, что РФ готовилась к массовым ракетным ударам еще до взрывов на Крымском мосту

Кирби о российской ракетной атаке на Украину: Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени
Кирби о российской ракетной атаке на Украину: Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени
Фото: EPA

Россия, вероятно, планировала массовые ракетные обстрелы Украины, которые она совершила 10 октября, еще до взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби в эфире канала CNN 10 октября.

"Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени. Сейчас нельзя сказать, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить их планирование", – сказал Кирби.

Он сообщил, что Вашингтон почти каждый день контактирует с представителями Украины и "благосклонно" относится к запросам Киева.

"Мы делаем все возможное в последующих пакетах [военной помощи], чтобы удовлетворить эти потребности", – заявил спикер.

Контекст:

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава и обрушилось два автомобильных пролета. Следком РФ сообщил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии ведомства, все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Его собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что к взрыву якобы причастны спецслужбы Украины

Представители украинской власти комментировали факт взрыва на мосту, но не подтверждали причастность к этому Украины.

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибло 19 человек, 105 были ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби, ракеты, Крымский мост
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