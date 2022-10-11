В Белом доме предполагают, что РФ готовилась к массовым ракетным ударам еще до взрывов на Крымском мосту

Кирби о российской ракетной атаке на Украину: Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени Фото: EPA

"Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени. Сейчас нельзя сказать, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить их планирование", – сказал Кирби.

Он сообщил, что Вашингтон почти каждый день контактирует с представителями Украины и "благосклонно" относится к запросам Киева.

"Мы делаем все возможное в последующих пакетах [военной помощи], чтобы удовлетворить эти потребности", – заявил спикер.